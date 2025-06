Il retroscena: Nunez ha aperto al Napoli 10 giorni fa. Cosa serve ora

23/06/2025 | 23:15:50

Darwin Nunez è un obiettivo concreto del Napoli. Due cose vanno chiarite tanto per mettere un po’ di ordine. La prima: le prime mosse del Napoli sono quelle che vi abbiamo raccontato in esclusiva tra il 7 e l’8 maggio, storia ormai di un mese e mezzo fa. La seconda cosa: Nunez ha aperto al Napoli già 10 giorni fa, in modo forte e chiaro, ha dato la precedenza al club azzurro pur avendo altre proposte. E Conte stravede per Nunez, al punto che tutte le altri possibili traiettorie (Lucca in testa) sono sempre da considerare, ma almeno oggi sono alternative. Il Napoli sa che la valutazione non è da 65 o 70 milioni, ma da circa 50 più eventuali bonus. E ha già messo in preventivo una spesa da 40-42 milioni, che dovrà migliorare, tenendo conto che le operazioni in uscita (Osimhen in testa) possono aiutare per andare fino in fondo. Una cosa è chiara: fino a quando ci sarà la possibilità di prendere Nunez, e la trattativa è assolutamente in piedi, il Napoli non batterà piste alternative. Un’altra cosa è altrettanto chiara: il Napoli non deve valutare se prendere Nunez avendo Lukaku in organico, altrimenti non si sarebbe mosso da un mese e mezzo. Bisogna solo agire con calma per trovare gli incastri giusti, servono pazienza e prudenza.

Foto: sito ufficiale Liverpool