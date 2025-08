Il retroscena: Nunez, dialoghi con Simone Inzaghi. E settimana chiave

04/08/2025 | 13:45:15

Drwin Nunez è nella lista dell’Al Hilal da due mesi, nostra esclusiva del 5 giugno quando non c’era stata fino a quel momento alcune traccia di un accostamento dell’attaccante del Liverpool al club arabo. La sua posizione in lista Al Hilal è sempre più importante perché strada facendo altri obiettivi hanno fatti scelte diverse (Osimhen in testa) e negli ultimi giorni ci sono stati dialoghi tra Nunez e Simone Inzaghi. L’attaccante in uscita dal Liverpool ha aspettato sviluppi europei ma fin qui nulla di concreto: il Napoli lo ha corteggiato a lungo, ma poi ha virato su Lucca, la Juve lo ha sondato recentemente e resta concentrata su Kolo Muani. Questa appena iniziata è una settimana chiave: se persistesse la fase di stand-by tra i club europei, l’opzione Nunez-Arabia potrebbe entrare nel vivo.

Foto: sito Liverpool