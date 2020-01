Il retroscena: Ninkovic ha già detto sì al Bari. Ecco cosa manca

Nikola Ninkovic ha già detto sì al Bari e soprattutto a Vivarini: una scelta fatta e che non torna in discussione. Cosa manca adesso? L’accordo sulla formula tra Napoli (quindi Bari) e Ascoli, meglio la garanzia sull’obbligo di riscatto, un discorso che era già stato impostato una settimana fa. Ora il Bari pensa alla trasferta di Viterbo, poi tornerà in azione con la volontà di trovare un punto d’intesa. La strategia di mercato prevede Ninkovic più Laribi a Bari.

Foto: Ascoli sito ufficiale