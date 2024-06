Il retroscena: Nicolas Viola e il Pisa, tutta la verità. E le prospettive

Nicolas Viola piace al Pisa, non potrebbe essere diversamente visto il rapporto con Pippo Inzaghi. Ma oggi non ci sono certezze e neanche trattative, vedremo eventualmente più avanti. Di sicuro, lo diciamo con rispetto per chi ha dato la notizia, non ci sono state visite approfondite per il Pisa. Nicolas è stato uno indubbiamente degli artefici della salvezza del Cagliari, probabilmente Giulini avrebbe già dovuto chiamarlo per il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni e considerato il grande attaccamento. Viola aspetterà ancora, pur essendoci potenzialmente club interessati, per esempio Palermo e Cremonese senza trascurare eventuali sirene dalla Serie A. Il Pisa, ripetiamo, resta nel drappello dei candidati alle prestazioni del centrocampista classe 1989. Il Cagliari è rimasto ai discorsi di un paio di settimane fa non approfonditi, sarà ancora in tempo?

Foto: Instagram Serie A