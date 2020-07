Il retroscena: Nicola e l’ira di Preziosi. Futuro a rischio, comunque vada

Davide Nicola ha perso malissimo in casa del Sassuolo, un Genoa indecoroso. E’ chiaro che il Genoa ha ancora il vento a favore, basterà battere l’Hellas per restare in Serie A. Ma Preziosi è furibondo, dopo la vittoria nel derby non si aspettava un tracollo del genere. E il futuro di Nicola, comunque vada, sarà valutato con calma, non è scontato che resti anche in caso di salvezza. Preziosi sta pensando già al futuro, per esempio gli piacerebbe riportare in Liguria Fabio Liverani (ma c’è il Cagliari), significa che le sue valutazioni saranno profonde. Ora la salvezza, da conquistare, poi il resto.

FOTO: Twitter Genoa