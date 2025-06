Il retroscena: Ngonge vuole tornare da Baroni. Milinkovic-Savic, il Napoli deve decidere

21/06/2025 | 13:40:32

A volte ritornano, è il caso di Ngonge e Baroni. L’attaccante del Napoli ha dato apertura totale per un suo trasferimento al Torino, ritroverebbe volentieri l’allenatore che gli ha dato tanto a Verona consentendogli di fare il salto di qualità. Nel frattempo ci sono conferme sul gradimento del Napoli per il portiere Milinkovic-Savic, ma il club deve ancora decidere se pagare la clausola sotto i 20 milioni. Ci sono possibilità che accada, ma almeno in queste ore – dopo i rumors di 48 ore fa – il Napoli non ha deciso. Sul portierone serbo, reduce da una grande stagione, non ci sono pressioni da club esteri, pertanto converrebbe anche al Torino accelerare. Il Napoli ci penserà e deciderà se sciogliere le riserve, all’interno di equilibri che coinvolgono Meret. Ma Baroni confida allo stesso modo di riabbracciare Ngonge per una nuova esperienza in tandem, stavolta tutta granata.

Foto: Instagram Ngonge