Il retroscena: nessun contatto diretto Vlahovic-Italiano, ma il Besiktas ci sta provando

22/06/2026 | 23:10:17

Se c’è un allenatore che ha ottenuto il massimo da Dusan Vlahovic, ogni riferimento porta a Vincenzo Italiano. L’esperienza di Firenze è stata indimenticabile: gol a grappoli, una squadra al suo servizio, sarebbe arrivata la chiamata dalla Juventus per una svolta in carriera dell’attaccante serbo. Adesso Italiano ripartirebbe volentieri da Vlahovic al Besiktas, non ci sono contatti diretti tra l’allenatore e l’attaccante anche perché Dusan ha lasciato la pratica a chi lo assiste. Di sicuro il club turco ci sta provando, ha messo sul tavolo una cifra (vicina ai 10 milioni di ingaggio a stagione più bonus) che nessuno ha fin qui proposto. E un premio alla firma lontano dalla richiesta in doppia cifra del suo entourage, ma che non nasconde la volontà del Besiktas di provare a convincere l’attaccante in scadenza di contratto con la Juventus.

Foto: Instagram Vlahovic