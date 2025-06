Il retroscena: Ndoye vuole il Napoli. Hojlund e l’Inter, la verità

La volontà fa sempre la differenza, ma poi bisogna fare in modo di trovare la quadratura del cerchio tra club. Dan Ndoye ha aperto completamente al Napoli, ribadiamo quanto anticipato nei giorni scorsi: è il primo nome nella lista degli esterni offensivi di Antonio Conte, ci saranno almeno un paio di operazioni in quel settore, il Napoli presto vorrà ripristinare i dialoghi con il Bologna (che cerca di resistere) e coinvolgere anche Beukema nella trattativa. Rasmus Hojlund ha voglia di rientrare in Italia, gli piace non poco l’opzione Inter anche se nell’ultimo periodo è stato accostato a troppi club di Serie A. La verità è che bisogna avvicinarsi agli accordi con il Manchester United e serve pazienza, per questo motivo intanto l’Inter vuole definire l’operazione Bonny con il Parma.

