Il retroscena: Ndoye, l’offerta “fantasma” e la strategia del Napoli

25/07/2025 | 23:35:04

Dan Ndoye piace sempre molto al Napoli, non ci sono certo dubbi essendo la prima scelta di Conte da tempi non sospetti. Ma dobbiamo cercare di mettere ordine alla luce delle ultime notizie e di offerte “fantasma” che il Napoli non ha intenzione di presentare. Ci riferiamo alla presunta proposta da 45 milioni, bonus compresi, addirittura con percentuale da eventuale futura vendita. Il Napoli arriva a 40, forse può aggiungere qualcosa, ma non arriverà a quelle cifre. Continuerà a seguire Ndoye, sapendo di avere la preferenza dell’attaccante, ma se poi il Nottingham Forest dovesse proporre al Bologna una cifra più alta (per il momento è lontano…) il Napoli prenderebbe atto. Partita a scacchi, ma nessuna follia. Kevin piace è stato proposto, piace, ma al momento nessuna trattativa con lo Shakhtar. Per Sterling, come svelato ieri, ci sono stati dialoghi, ma il Napoli vuole ragionare bene. E aspetta di capire cosa ne sarà di Ndoye, prima di virare definitivamente.

Foto: Instagram Bologna