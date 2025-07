Il retroscena: Ndoye, il Napoli aveva staccato tre giorni fa. La controprova Nottingham sulle cifre

28/07/2025 | 18:26:13

Dan Ndoye viaggia velocemente verso il Nottingham Forest. La proposta sfonderà il muro dei 40 milioni e salirà ulteriormente con i bonus. Ulteriore conferma, come raccontato appena 3 giorni fa, che la proposta del Napoli da 45 milioni faceva parte della narrazione. Il Napoli si è fermato a 35 milioni più 5 di bonus, la controprova Nottingham conferma come il club azzurro, pur avendo apprezzato per settimane e settimane il profilo dell’attaccante del Bologna, avesse deciso di non alzare l’asticella. E non si è più mosso. Se avesse davvero offerto 45 milioni, si sarebbe rapidamente avvicinato al traguardo. Adesso il Napoli valuterà tutte le soluzioni possibili: vi avevamo parlato di Sterling, svelandovi i contatti diretti con il Chelsea, qualche altro nome è già stato scartato, vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Bologna