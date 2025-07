Il retroscena: Ndoye, guerra di nervi. Ma sull’ultima offerta Napoli…

25/07/2025 | 14:17:45

Dan Ndoye è un nome a caratteri cubitali nella lista di Conte, ve lo abbiamo anticipato in tempi non sospetti. Il Napoli sta continuando a lavorarci, sapendo di essere la prima scelta di Ndoye e sapendo anche che il Nottingham ha messo tantissimi soldi di ingaggio sul tavolo. Una cosa va chiarita per evitare che passino messaggi unilaterali e chissà perché. Il Napoli presenterà un’ulteriore proposta – come raccontato ieri – ma non ha intenzione di mettere sul tavolo per Ndoye 45 milioni (bonus compresi) più una percentuale su eventuale futura vendita. Fermo restando che il Bologna è padrone di chiedere qualsiasi cifra. Nel frattempo il Napoli, pur seguendo la vicenda Ndoye, sta continuando a studiare le altre soluzioni.

Foto: Instagram Bologna