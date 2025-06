Il retroscena: Ndicka, la richiesta della Roma e troppe speculazioni

26/06/2025 | 23:38:57

Evan Ndicka è un punto di forza della Roma e su questo siamo tutti d’accordo. Reduce da una buonissima stagione, la Roma non vorrebbe sacrificare il classe 1999, anche questo ci sembra un ragionamento normale. Ma ci sono paletti da rispettare ed equilibri di bilancio da tutelare, ecco perché la Roma non potrebbe tirarsi indietro se da qui al 30 giugno ci fosse una proposta da 25 milioni più bonus. Attenzione, però: una proposta importante, non certo scambi che equivarrebbero a un suicidio di calciomercato. A maggior ragione alla larga da scambi che finirebbero per indebolire la squadra e in questo modo mettiamo fine alle speculazioni delle ultime ore.

Foto: Instagram Roma