Il retroscena: Napoli, precedenza a Spalletti. Con o senza Accardi ci sarebbe un nome in lista

È stata una stagione strepitosa per il Napoli, lo scudetto e tanto altro. Adesso è giusto aspettare che De Laurentiis e Spalletti si mettano a tavolino e che trovino un’intesa che vada oltre l’opzione esercitata dal club. E Spalletti ha ragione quando dice o pensa che bisogna capire i programmi, chi resta o chi parte, quindi bisogna fare in modo di arrivare a una quadratura che soddisfi tutti. Altrimenti… E se Spalletti non restasse? Il Napoli ha studiato sottotraccia, molto sottotraccia, i profilI di alcuni allenatori, al netto di eventuali e imprevedibili iniziative firmate De Laurentiis. Diciamo molto sottotraccia perché la priorità resta quella di arrivare a un’intesa con Spalletti. E se così non fosse? Possiamo dire questo: se il direttore sportivo al posto di Giuntoli fosse Accardi, un nome da spendere sarebbe quello di Alessio Dionisi. Un nome che sarebbe da tenere in considerazione anche se il direttore sportivo non fosse l’attuale uomo mercato di Corsi. La stima di Accardi nei riguardi di Dionisi è enorme, lo aveva caldeggiato lui a Empoli dopo averlo seguito prima a Imola e poi a Venezia. E non a caso per ora, almeno per ora, Dionisi prende tempo con il Sassuolo per il rinnovo di contratto, pur avendo il club emiliano un’opzione concordata nell’estate 2021 quando lo scelse al posto di De Zerbi. È evidente che bisogna essere felici in due, il Sassuolo lo è, ma occorre capire le intenzioni di Dionisi che potrebbe essere allettato da situazioni a sorpresa e oggi poco chiare come – per esempio – il Napoli. Sono incastri e bisogna aspettare, partendo dalla querelle Spalletti che va risolta al più presto, in un modo o nell’altro.

Foto: Instagram Napoli