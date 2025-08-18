Il retroscena: Napoli, perché Hojlund. Proposti anche Jackson e Dovbyk

18/08/2025 | 23:59:48

Il Napoli sta studiando con grande attenzione la pratica Rasmus Hojlund, confermando quanto anticipato nel pomeriggio da Gianluigi Longari. Hojlund ha un discorso aperto ma non concretizzato – almeno fin qui – con il Milan (occhio sempre a Vlahovic) e l’opzione Napoli va seguita. Anche perché per caratteristiche ha le qualità per sostituire Lukaku che ne avrà per tanti mesi. Al Napoli è stato proposto Jackson del Chelsea, costo troppo alto, mentre Dovbyk – non intoccabile in casa Roma – avrebbe le caratteristiche ma il Napoli valuta altre qualità, anche quelle caratteriali dopo una stagione vissuta sotto pressione nella Capitale. Su Zirkzee non abbiamo fin qui grandi conferme, a parte un sondaggio. Ecco perché su Hojlund bisogna prestare attenzione: lo hanno mandato in tutte le big italiane negli ultimi due mesi, non sempre con fondamento, in realtà il Milan e ora il Napoli sono i club che hanno approfondito o che stanno approfondendo la questione.

Foto: X Manchester United