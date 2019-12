Il retroscena: Napoli, nuova offerta a Mertens. E Zielinski sempre più vicino al rinnovo

La notizia è che il Napoli nelle ultime ore ci ha riprovato. E ha confezionato una nuova proposta rinnovo a Dries Mertens, in scadenza a giugno. Può dunque riaprirsi una situazione per molti ormai compromessa. L’offerta dovrebbe essere superiore ai quattro milioni a stagione, le parti si riaggiorneranno presto. De Laurentiis ha già spiegato come il particolare contratto gli vieti di andare in un altro club italiano a gennaio. Ma da febbraio è libero per firmare per chiunque, Inter compresa, ecco perché il Napoli ha voluto formulare una nuova proposta-rinnovo. Meno intoppi, invece, per Piotr Zielinski: il discorso avviato proficuamente diverse settimane fa sta avvicinando le parti, si lavora per una base di intesa fino al 2024.

Foto: Napoli Twitter