Il retroscena: Napoli-Llorente, ultimo incontro per chiudere. E Ounas-Nizza solo conferme

Fernando Llorente ha un discorso avviatissimo con il Napoli, come vi abbiamo raccontato. Dopo i dialoghi molto proficui olto presto ci sarà un ultimo incontro tra le parti per chiudere l’operazione e regalare ad Ancelotti un innesto di esperienza per l’attacco. In arrivo dunque il summit tra il club partenopeo e gli agenti di Llorente, per il quale è pronto un contratto biennale. Solo conferme sulla cessione di Ounas al Nizza: tre giorni fa vi avevamo dato l’affare in dirittura dopo quanto anticipato in precedenza, ora manca solo la firma. In uscita dal Napoli anche Chiriches, direzione Sassuolo, mentre su Tonelli è sempre forte la Fiorentina.

Foto: Twitter personale Llorente