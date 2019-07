Il retroscena: Napoli, la verità su James-Elmas. E Rog…

La missione di Giuntoli a Madrid non riguardava soltanto il fronte James Rodriguez (ve ne parliamo a parte). Sul colombiano bisogna ancora avere pazienza: la fiducia resta, ma non era una questione di ora ieri e con il Real bisogna lavorare ancora. L’irruzione dell’Atletico preoccupa poco, il gioco al rialzo di Florentino è da mettere in preventivo. Capitolo Elmas: centrocampista che piace parecchio, trattativa in corso, ma non sono state ancora fissate le visite. Nel radar resta Almendra, mentre Rog ha detto sì al Genoa: ora spetta al Napoli liberarlo dopo aver fatto un’operazione in entrata.

Foto: Twitter personale James Rodriguez