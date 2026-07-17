Il retroscena: Napoli, cosa cambia dopo l’infortunio a Buongiorno. Su Gatti…

17/07/2026 | 23:04:13

Il Napoli ha memorizzato l’infortunio di Buongiorno che ne avrà per diversi mesi. Cosa può cambiare nella strategia di mercato? Per il momento poco perché l’idea è sempre quella di piazzare gli esuberi. In ogni caso verrà valutato Rafa Marin, che ha qualità interessanti, e si può sempre adattare Olivera per poi prendere decisioni. Poi verranno valutate eventuali soluzioni, a maggior ragione se l’organico venisse sfoltito. E Gatti, che piace molto ad Allegri, potrebbe essere un’opzione se in quella fase del mercato il difensore della Juve dovesse essere ancora libero.

Foto: Instagram Napoli