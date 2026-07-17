TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Il retroscena: Napoli, cosa cambia dopo l’infortunio a Buongiorno. Su Gatti…

17/07/2026 | 23:04:13

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Napoli ha memorizzato l’infortunio di Buongiorno che ne avrà per diversi mesi. Cosa può cambiare nella strategia di mercato? Per il momento poco perché l’idea è sempre quella di piazzare gli esuberi. In ogni caso verrà valutato Rafa Marin, che ha qualità interessanti, e si può sempre adattare Olivera per poi prendere decisioni. Poi verranno valutate eventuali soluzioni, a maggior ragione se l’organico venisse sfoltito. E Gatti, che piace molto ad Allegri, potrebbe essere un’opzione se in quella fase del mercato il difensore della Juve dovesse essere ancora libero.
Foto: Instagram Napoli