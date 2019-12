Il retroscena: Napoli, confronto Ancelotti-squadra sul modulo. Nervosismo e necessità di svoltare

Non è un bel momento (eufemismo) quello di Carlo Ancelotti. L’anticipo di Udine è fondamentale non soltanto perché urge darsi una mossa in classifica, ma anche perché arriva a pochi giorni dal decisivo impegno di Champions contro il Genk. Nei giorni scorsi c’è stato un confronto tra Ancelotti e i giocatori allo scopo di raggiungere un’intesa sotto l’aspetto tattico. Carletto ha aperto al dialogo, poi ha memorizzato che l’idea quasi collettiva è quella di proporre il 4-3-3, ci sono stati momenti di confronto che non hanno portato a una svolta. Vedremo cosa accadrà alla Dacia Arena, Ancelotti sembra convinto di insistere sul 4-4-2 e questo aspetto ha portato a qualche comprensibile nervosismo, visto che la quadratura tattica è un passaggio fondamentale per ritrovare la serenità anche in campo. Una cosa è sicura: alla seconda stagione di Napoli, Ancelotti mai ha vissuto momenti così caldi e delicati. Soltanto una vittoria a Udine potrà riportare parzialmente il sereno.

Foto: Twitter ufficiale Napoli