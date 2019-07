Il retroscena: Nainggolan, la Fiorentina offre 2,5 milioni di ingaggio e spera. Le concorrenti…

Radja Nainggolan guadagna 4,5 milioni a stagione. E l’Inter, appena la scorsa stagione, ha fatto un’operazione da circa 40 milioni. Il club nerazzurro ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma vuole la copertura totale dell’ingaggio. Copertura che oggi la Fiorentina non può garantire: la Viola ha messo sul piatto un ingaggio da 2,5 milioni, può arrivare fino a 3, e spera che possa bastare per assicurarsi il belga. E vedremo se qualche uscita consentirà alla società di Commisso di alzare la proposta. La Samp ha offerto 3 milioni, ma è una destinazione che Nainggolan ha declinato, Il Cagliari è fermo a 1,5-1,8, sarebbe la destinazione forse maggiormente gradita, ma la distanza è enorme. Non saranno tempi rapidissimi, si troverà una soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Inter