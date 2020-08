Il retroscena: Nainggolan-Inter, domani il tampone. C’è il placet di Conte

Radja Nainggolan per il momento non tornerà a Cagliari, pur essendo forte il desiderio del club di Giulini. Ma oggi non ci sono margini, più avanti vedremo. Semplicemente perché Nainggolan domani farà il tampone e lavorerà con Antonio Conte, c’è il grande entusiasmo del centrocampista e il placet dell’allenatore dell’Inter. Due passaggi importanti considerato le parti si erano lasciati in un modo diverso e che Radja aveva deciso di aprire al Cagliari anche per i suoi grandi problemi personali. Adesso tutto resettato, almeno oggi non ci sono margini per un ritorno in Sardegna. Anche perché sarebbe un’operazione costosa. Anche perché, questa è la novità, Conte ha detto sì e Nainggolan si mette volentieri a disposizione. Se ci saranno margini di mercato più avanti lo vedremo, oggi è solo Inter.

Foto: Twitter Cagliari