Il retroscena: Nainggolan-Cagliari, la volontà è chiudere in 48 ore. I dettagli

Radja Nainggolan dall’Inter di nuovo al Cagliari. Si sta lavorando no stop, la volontà è quella di chiudere nel giro di 48 ore senza andare agli ultimissimi giorni di mercato. Se proprio non dovesse essere possibile, si andrebbe a oltranza, ma si lavora proprio per sbloccare l’affare entro sabato. La condizione dell’Inter è che si chiuda a titolo definitivo, magari con obbligo di riscatto. E’ una condizione che il Cagliari ha ormai accettato, la valutazione del cartellino è scesa da 15 a 12 milioni e può scendere ancora. Possibile l’inserimento di un giovane, all’Inter piace molto il difensore centrale Andrea Carboni, classe 2001, ma per il momento Giulini fa muro.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari