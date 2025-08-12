Il retroscena: Musah, servono 30 milioni tondi. La differenza tra Napoli e Nottingham

12/08/2025 | 10:45:26

Yunus Musah non è incedibile e questo lo sappiamo. Per il Milan servono ora almeno 30 milioni tondi, anche con bonus ma facilmente raggiungibili. Il Napoli si è informato nelle ultime 72 ore, ma almeno per il momento ha deciso di non andare fino in fondo, vedremo se cambierà idea. Il Nottingham Forest, che nel frattempo sta chiudendo altre operazioni di mercato, ha fatto una proposta che per ora non si avvicina ai 30 milioni con le modalità che vorrebbe il Milan e quindi siamo in una fase di stand-by.

FOTO: Instagram Musah