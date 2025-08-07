Il retroscena: Musah, perché il Napoli sta pensando di riprovarci

07/08/2025 | 23:38:54

Il Milan vuole tenere Yunus Musah, prendiamo atto. Ma occhio alle possibili sorprese perché il Napoli sta pensando di provarci nei prossimi giorni, come minimo presenterà una proposta, poi saranno i rossoneri a decidere. La partita sembra chiusa, ma può riaprirsi. Tutto questo perché Conte dopo aver chiesto un’accelerata sulle fasce (Juanlu Sanchez e Gutierrez in arrivo, questione di tempo), ha messo da parte il discorso relativo all’esterno offensivo, almeno fino a qui Raspadori resterà in azzurro. E potrebbe chiedere un centrocampista muscolare, c’è il gradimento per Musah. Domanda: cosa farà il Milan se il Napoli si presentasse con una proposta ad hoc? Certo, potrebbe respingerla ma siccome non ci sono incedibili consigliamo di andare step by step. In lista Napoli per il centrocampo ci sono sempre Miretti (ma la Juve chiede tanto) senza trascurare la candidatura di Fabbian.

FOTO: Instagram Musah.

English version