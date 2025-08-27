Il retroscena: Musah-Atalanta, 25 milioni (bonus compresi). Ora tocca al Milan

27/08/2025 | 15:42:19

La narrazione parlava di un’operazione in entrata per l’Atalanta (Musah) soltanto in caso di uscita di Marco Brescianini. Ma il Napoli, almeno fin qui, non si è avvicinato concretamente a Brescianini, confermando la strategia che vi avevamo svelato: priorità a Elmas e Hojlund. Adesso l’Atalanta ha deciso di procedere a prescindere per Musah, pronti 25 milioni bonus compresi. L’ultima parola al Milan.

FOTO: Instagram Musah