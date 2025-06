Il retroscena: Musah al Napoli, i motivi della riflessione in corso

13/06/2025 | 20:25:02

Musah al Napoli “presto”, certo, ma solo alle condizioni del Napoli. Altrimenti quel “presto” resterà sullo sfondo. Il club ritiene che la proposta fatta, 22-23 milioni più bonus, sia ottima e abbondante. E magari il Napoli pensava che il Milan avrebbe accettato, visto che il centrocampista aveva (ha) dato la precedenza al club di De Laurentiis. Siamo entrati in una fase di profonda riflessione, il direttore sportivo Manna è in Spagna, quindi le parte si riaggiorneranno probabilmente dopo il weekend anche se resteranno in contatto nelle prossime ore. Il Napoli è disposto a chiudere, ma senza farsi prendere per il bavero, perché ritiene di aver fatto il massimo. Quindi, niente rialzi e Musah sarà un nuovo rinforzo di Conte. Altrimenti…

Instagram Musah