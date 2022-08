Il retroscena: Muriel, la verità sul Newcastle e le prospettive

Luis Muriel non andrà al Newcastle. Che possa essere un profilo gradito al club inglese non ci sono dubbi, ma che ci sia una trattativa in corso no. E non sono previsti sviluppi in questo senso, non è una destinazione che il colombiano sta valutando. Muriel è in scadenza di contratto con l’Atalanta, sa – come già raccontato – di essere nella lista della Juve per un ruolo in attacco, ma per il momento aspetta ulteriori sviluppi. E non ha in programma un futuro al Newcastle.

Foto: Twitter Atalanta