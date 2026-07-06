Il retroscena: Muharemovic, la Juve non cambia posizione. Sirene Premier

06/07/2026 | 23:57:44

Tarik Muharemovic non è una priorità per la Juventus: abbiano tenuto questa linea dal 29 giugno e continuiamo a mantenerla. La Juve non vorrebbe spendere più di 15 milioni, mentre la valutazione del Sassuolo è di circa 40 milioni. E poi bisognerebbe memorizzare i desideri del difensore bosniaco che alla Juve c’è stato ed è stato mandato via. Non escludiamo ritorni di fiamma, il mercato cambia ogni giorno, ma oggi la situazione è questa. In ogni caso ci dovrebbero essere condizioni nettamente diverse sulla valutazione del cartellino. Anche perché bisogna stare attenti alle sirene inglesi: vi abbiamo già parlato del Bournemouth, non va trascurato – secondo quanto riportato da Luca Cilli – il Sunderland.

Foto: X Sassuolo