Il retroscena: Mourinho innamorato di Roma e della Roma. Ma riflette

José Mourinho ha compiuto 60 anni (auguri), è stato giustamente travolto dall’affetto di addetti ai lavori, tifosi, tutti. Lui è letteralmente innamorato della Roma e soprattutto dei suoi tifosi che continuano a ritenerlo il principale riferimento, non c’è sconfitta che possa scalfire questo straordinario rapporto. Il 2023 è cominciato nel migliore dei modi, la Roma vince e spesso convince, l’obiettivo qualificazione Champions va sollecitato sempre più con la continuità di risultati. Proprio il grande amore verso la Roma e i suoi tifosi hanno portato Mourinho a riflettere in silenzio, soffocando qualche insoddisfazione che c’è. Lo Special One si sarebbe aspettato una maggiore vicinanza sul mercato, con investimenti ancora più importanti di quelli che la Roma ha fatto nell’ultimo periodo. Non ha condiviso alcune uscite di Tiago Pinto, e l’ha fatto intuire, ma mai si permetterà di minare l’ambiente con uscite pubbliche proprio perché sa come e quando gestire la comunicazione. Adesso Mourinho darà sempre più il massimo, il suo attuale club è pronto a blindarlo, il futuro dipenderà da molte cose. Per il momento va bene così: un bagno d’amore, alla larga da polemiche e critiche verso chi ha fatto tanto per portarlo nella Capitale.

Foto: twitter Roma