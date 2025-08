Il retroscena: Morata, filo diretto Milan-Galatasaray. Il Como aspetta

Alvaro Morata aspetta il via libera. Avevamo raccontato nei giorni scorsi che il Como avrebbe atteso il placet con fiducia il placet entro mercoledì (oggi). La fiducia resta, ma il Como continua a non essere intenzionato a pagare i tre milioni chiesti dal Galatasaray. Infatti, anche in queste ore della vicenda se ne sta occupando Furlani, il Milan lavora per liberare Morata e ha tranquillizzato il Como. Tra i due club italiani esiste un’intesa per circa 10 milioni sul cartellino.

Foto: sito Galatasaray