Il retroscena: Monza, quel tentativo per Mancuso prima di Juve-Empoli

Il Monza ha fatto un clamoroso tentativo prima di Juve-Empoli. Ha cercato Leonardo Mancuso e aveva preannunciato una grande offerta economica pur di strappare l’attaccante all’Empoli. E’ chiaro che ora il gol storico che ha consentito ai toscani di sbancare Torino mette il giocatore in una posizione assolutamente blindata.

Al Monza è stato proposto La Mantia, che non è intoccabile a Empoli. E Galliani, abituato ai colpacci delle ultime ore di mercato, sta seguendo le evoluzioni legate a Junior Messias. Il centrocampista offensivo del Crotone sarà al centro di un’asta: il Torino ci riproverà, la Fiorentina potrebbe presentarsi se il Sassuolo non aprisse a Berardi. E il Milan al momento è su altre piste. C’è troppa concorrenza in Serie A per ora, ma il Monza, sotto sotto, spera che Messias possa essere una soluzione last-minute se non dovesse trovare un accordo con uno dei club sopracitati. E Galliani aveva già detto al Crotone di essere pronto a versare una mega-cifra, almeno 7-8 milioni per assicurarsi Messias. Ma adesso deve soltanto aspettare e…sperare.

Foto: Twitter Empoli