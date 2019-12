Il retroscena: Montella per ora resiste. Gli scenari Fiorentina

Vincenzo Montella per ora resiste sulla panchina della Fiorentina. Commisso ci ha messo la faccia, ha per il momento archiviato qualsiasi possibilità di esonero. Ma è chiaro che la settimana in arrivo sarà decisiva: prima la Coppa Italia contro il Cittadella, quindi la gara in casa del Torino. Il presidente si aspetta risposte chiare e convincenti che vadano oltre la prestazione. Contro il Lecce non è stato un disastro, ma è arrivata la terza sconfitta consecutiva. A Cagliari era stato un disastro, quello sì, e a Verona era arrivato un altro ko dopo una prova ricca di punti di domanda e di inquietudini. Ora ci sono due partite decisive. Le voci su Gattuso hanno motivo di esistere addirittura dallo scorso 2 settembre quando i rumors di Sportitalia furono spenti dal club viola. Ma da allora il campionato è stato troppo contraddittorio e deludente malgrado gli sforzi estivi del club. Ora è il momento dei fatti: Montella resiste, a meno di clamorosi e oggi non pronosticabili ribaltoni nella notte. La condizione è che arrivi una svolta immediata, il tempo a disposizione è ormai finito.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina