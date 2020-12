Il retroscena: Moisés Caicedo, dai no italiani alla svolta Manchester United

Si chiama Moisés Caicedo, è un buon centrocampista ecuadoriano, classe 2001, con l’unico difetto (se possiamo dire così) di essere extracomunitario. Una situazione che rende difficile il tesseramento ma che non giustificherebbe la raffica di no che Giocondo Martorelli ha ricevuto nelle ultime settimane da diversi club anche di prima fascia. Martorelli ha il mandato per l’Italia ricevuto sia dal club di Caicedo (l’Independiente del Valle) che dal suo agente (Ricardo Pachon). Un accordo comodo, da sei-sette milioni, che per la vicenda dello status è stato ritenuto un non affare. Peccato che il Manchester United la stia pensando al contrario, come spesso accade: operazione in dirittura d’arrivo.

Foto: Instagram personale Moises Caicedo