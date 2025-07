Il retroscena: Miretti, il Napoli, Vergara e le priorità

Domanda: Fabio Miretti piace al Napoli? Si, da settimane e ne abbiamo parlato, ma oggi non è una priorità. Le priorità del Napoli oggi sono due: definire l’operazione Milinkovic-Savic, mancano solo visite e firme, per poi dedicarsi all’esterno offensivo (Ndoye è il primo nome, ma ci sono alternative e il Napoli ritiene di aver già offerto una cifra importante per lo specialista svizzero). Miretti sarà una valutazione dei prossimi giorni se non delle prossime settimane, l’arrivo di un altro centrocampista metterebbe in discussione la presenza di Vergara che ha molte pretendenti e quindi il club ci penserà bene. Oggi Miretti è un’idea venduta come una cosa imminente, ma non è così.

