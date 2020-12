Il retroscena: Milik-Atletico pista di luglio che torna. Il Napoli scende a 10-12 milioni

Arek Milik e l’Atletico Madrid: una pista già raccontata a luglio e che ora torna attuale dopo la risoluzione del rapporto con Diego Costa e quindi con la necessità di prendere un altro attaccante. Rispetto a luglio si è defilato il Tottenham, abbiamo visto com’è finita con Roma e Fiorentina, la Juve sarebbe un’eventuale opzione a zero, l’Atletico è in corsa e avrebbe il gradimento del polacco. Il problema è il cartellino: il Napoli è sceso da 15 milioni a 10-12, più 10 che 12. La proposta attuale degli spagnoli (che negli scorsi mesi avevano chiesto Fabian Ruiz al Napoli, offrendo invano 50 milioni) è inferiore del 50 per cento, semplicemente perché l’Atletico sa di poter prendere Milik a parametro zero dal primo febbraio. Per il momento De Laurentiis tiene questa posizione, per una linea di principio rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi. Ma le cose ovviamente potrebbero cambiare più avanti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli