Il retroscena: Milik, apertura totale e definitiva alla Roma. Ora no stop per chiudere

Arek Milik aveva pensato seriamente all’ipotesi Roma fin da sabato scorso. E nelle ultime ore ha aperto definitivamente al club giallorosso. Il centravanti polacco non aveva grosse alternative: sedotto e abbandonato dal Napoli, i giallorossi lo hanno fatto sentire importante. E nell’anno degli Europei non può certo correre il rischio di restare in tribuna per gran parte della stagione. Senza sottovalutare l’aspetto economico: alla Roma guadagnerà il doppio (cinque milioni a stagione) rispetto all’attuale ingaggio del Napoli. Adesso si entra nelle pieghe del contratto dopo il sì definitivo di Milik: strada in discesa, no stop per chiudere. E la Juve aspetta Dzeko…

Foto: twitter Napoli