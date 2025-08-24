Il retroscena: Milan, servono due attaccanti. Ma decida Allegri (e non l’intermediario)

24/08/2025 | 13:44:05

La situazione Boniface era abbastanza complicata da venerdì scorso, il suo ritorno in Germania va registrato in attesa della decisione del Milan rispetto agli accordi con il Bayer Leverkusen, adesso aspettiamo la comunicazione ufficiale. E fino a quel momento ci sembra corretto aspettare. Il Milan aveva deciso di prendere due attaccanti, come già raccontato, anche in caso di arrivo di Boniface. Allegri spinge da inizio giugno, come anticipato, per Dusan Vlahovic (esattamente come vorrebbe Rabiot a centrocampo) e questo è il momento di agire oppure no. Ieri la nostra esclusiva su Harder e l’offerta presentata due giorni prima (27 milioni bonus compresi allo Sporting CP). L’agente chiede al Milan di decidere perché il Milan ha la priorità rispetto ad altri club. Ma occhio al solito intermediario di fiducia che nelle ultime ore ha riproposto Tolu Arokodare di proprietà del Genk.

