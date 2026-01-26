Il retroscena: Milan-Gila, conferme 20 giorni dopo. Tare defilato e intese da trovare

Mario Gila ha un contratto con la Lazio in scadenza nel 2027 e non ha intenzione di rinnovarlo. Appurato questo, la sua cessione resta più probabile in estate (a un anno dalla fine del suo impegno con Lotito) piuttosto che in questa sessione di mercato, ma è bene tenere le antenne alzate. Proprio 20 giorni fa (era il 6 gennaio) vi abbiamo raccontato del sondaggio dell’Inter (Gila ha lo stesso procuratore di Lautaro) ma anche e soprattutto del Milan. Igli Tare è un suo grande estimatore non fosse altro perché l’ha portato lui in Italia, ma il direttore sportivo ha rapporti inesistenti con Lotito, quindi il Milan sta lavorando in modo sotterraneo per portarsi in vantaggio nella trattativa. Le smentite che arrivano dai due club fanno parte del gioco, la Lazio vive un momento delicatissimo, quindi meno se ne parla meglio è. Ma per Tare l’arrivo di Gila è una priorità, non abbiamo conferme – come raccontano dalla Spagna – di un’operazione già chiusa ora per la prossima estate, ma di manovre in corso (da almeno 20 giorni sì). Quindi il resto lo vedremo meglio più avanti, ricordiamo che la Lazio deve al Real Madrid il 50 per cento di una cessione a questo punto probabile, sulla tempistica e sugli eventuali accordi ci aggiorneremo presto.

