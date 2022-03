Il retroscena: Milan-Asllani, c’è già stato un incontro. Altri tre club interessati

Per tutti un predestinato, ora chiamato anche dalla Nazionale maggiore albanese. Stiamo parlando di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002, stellina dell’Empoli e ormai titolare in pianta stabile. Vi abbiamo parlato del Milan (che da mesi aspetta il via libera di Renato Sanches, non da gennaio ma da ottobre/novembre) e aggiungiamo qualcosa. C’è stato un incontro, Maldini stravede per Asllani, avallato da Massara, e ha giocato di anticipo. Ripetiamo, la valutazione è al rialzo, ma il Milan spenderebbe i dieci milioni e passa, sarebbe anche disposto a lasciarlo per una stagione a Empoli. Perché Maldini si è mosso in anticipo? Perché sa che su Asllani ci sono Inter, Juve e – new entry – Manchester City, che potrebbe mandare presto alcuni osservatori. E nella tempistica il Milan spera di aver indovinato la strategia prima che diventi un’asta. Situazione da seguire.

FOTO: Facebook Empoli