Il retroscena: Mihajlovic tra Lazio e Bologna, ma con un grande problema

Sinisa Mihajlovic ha un contratto ancora biennale con il Bologna. Ma siccome i contratti molto spesso sono fatti per essere stracciati, dipenderà molto dalle motivazioni, dai programmi, da tutto. Possiamo sintetizzare così: ci sono due sì e un grande -grandissimo – problema. I due sì sono quelli del Bologna che ovviamente vorrebbe continuare con il suo attuale allenatore, pur sapendo che eventuali richieste di mercato non potrebbero essere tutte soddisfatte. Il secondo sì è quello di Claudio Lotito che potrebbe pensare di ripartire da un cuore biancoceleste, amato dai tifosi, magari con un concetto tattico rispetto al 3-5-2 di Simone Inzaghi.

E il grande problema quale sarebbe? Tare ha altre idee, di sicuro non esistono grandi rapporti tra Mihajlovic e l’attuale direttore sportivo della Lazio. Un fattore da tenere in considerazione, sempre nel caso in cui il Bologna lo liberasse e si decidesse di andare fino in fondo. Ecco perché la Lazio segue altre piste, intrigo Sarri in testa…

Foto: Twitter uff. Bologna