Il retroscena: Meunier brilla, la Juve apprezza. Il Psg…

Thomas Meunier piace molto alla Juve. Al punto che negli ultimi giorni (leggi qui) della scorsa sessione di mercato il club bianconero aveva fatto un sondaggio molto approfondito e nel discorso poteva essere coinvolto De Sciglio. Ma c’era poco tempo per definire la trattativa con il Paris Saint-Germain. Ieri Meunier ha brillato (e segnato) contro il Real, il club francese gli proporrà il rinnovo di contratto. Ma la Juve, specialista dei colpi a parametro zero, resta interessata alla finestra, esattamente come lo farà con Eriksen alle prese con un prolungamento complicato in casa Tottenham. Meunier piace molto a Paratici, se l’assalto Psg per il rinnovo – previsto per le prossime settimane – dovesse andare a vuoto, la situazione andrebbe seguita con grande attenzione.

Foto: ESPN