Il retroscena: Messias, se il Toro non chiude occhio a Galliani. E non solo

Il Torino continua a seguire la vicenda Messias, una priorità di Juric, ma se non esce allo scoperto per chiudere conoscendo le condizioni del Crotone (8 milioni di base più 2 di bonus) ci sarà un motivo. Il Torino resta in corsa, ma occhio alle sorprese e ai colpi di coda.

Il Monza è pronto a fare qualsiasi tipo di operazione pur di regalare a Stroppa una pedina prestigiosa che di sicuro poco o nulla c’entra con la Serie B. E fino a 20 giorni fa ha chiesto informazioni anche il Milan che apprezza molto il centrocampista molto duttile del Crotone, anche se oggi la priorità è quella di investire per un trequartista/esterno offensivo alla Vlasic, Ziyech o Sabitzer.

Foto: Instagram personale