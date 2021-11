Il retroscena: Messias, perché il Milan ha deciso solo a fine agosto

Junior Messias ha segnato un gol pesantissimo a Madrid, quel colpo di testa tiene ancora in piedi le speranze del Milan di qualificazione in Champions. Il Milan ha chiuso l’operazione il 30 agosto, a poche ore dalla fine del mercato estivo, con un blitz improvviso dopo aver inseguito Faivre del Brest. Ma Maldini e Massara erano sul ragazzo brasiliano fin da giugno, come vi avevamo raccontato, e avevano apprezzato le sue eccellenti qualità tecniche oltre che la duttilità che consente di schierarlo in diversi ruoli. E per quale motivo non avevano chiuso già nei mesi precedenti rispetto a fine agosto? Semplicemente perché il diktat della società era quello di provare a prendere profili più giovani per una linea chiara che dà la precedenza a chi ha una carta d’identità più fresca.

Ma, quando Maldini e Massara hanno capito che per Faivre non ci sarebbero stati margini, si sono fiondati su Messias dopo due mesi abbandonati di monitoraggio e di apprezzamento. Trovando il via libera di Gianni Vrenna e Peppe Ursino, rispettivamente presidente e direttore sportivo del Crotone, che hanno consentito a Junior – senza giochi al rialzo – di coronare un grande sogno.

Foto: Twitter Milan