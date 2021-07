Il retroscena: Messias, ora Juric chiede al Toro di chiudere

I prossimi due-tre giorni saranno quelli di Junior Messias. Abbiamo detto e ripetiamo che il centrocampista brasiliano in uscita dal Crotone vorrebbe a tutti i costi la Serie A. Il concetto va ribadito, anche perché Juric nelle ultime ore ha chiesto al club granata di fare uno sforzo per arrivare a una definizione.

E già tra mercoledì e giovedì ci potrebbe essere un incontro decisivo. La valutazione resta di 8 milioni più 2 di bonus, confermiamo il forte interesse del Monza che vorrebbe far follie per un centrocampista offensivo che Stroppa conosce bene. Ma il Torino ora è intenzionato a muovere i passi decisivi.

Foto: Instagram personale Messias