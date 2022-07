Il retroscena: Mertens, nuovo contatto con Sarri. “Ciro” ha quattro proposte

Si parla ancora del rinnovo di contratto di Mertens a Napoli: nulla escludiamo, sarebbe una sorpresa vera, siamo ancora in una fase di totale stand-by. Possiamo aggiungere che, rispetto a diverse settimane fa quando ne avevamo parlato, c’è stato un nuovo contatto tra l’attaccante belga e Maurizio Sarri. Mertens ha quattro proposte da valutare e ha dato totale disponibilità al suo ex allenatore, quindi è una pista che va seguita. E non sarebbe comunque un problema di ingaggio, Mertens si accontenterebbe (come già segnalato) anche di 2,5 milioni a stagione. Di sicuro i contatti vanno avanti da mesi e non da oggi, pista da seguire. Palla a Lotito.

Foto: Twitter Napoli