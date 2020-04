Il retroscena: Mertens-Napoli, carte rimescolate. Ecco cosa è cambiato dal 1° marzo

Il 1° marzo vi avevamo dato notizia di un accordo di massima raggiunto tra Dries Mertens e il Napoli per un rinnovo fino al 2022. Una settimana dopo vi avevamo detto che sarebbe stato importante il nero su bianco per certificare il tutto, passaggio in ogni caso imprescindibile dopo qualsiasi intesa sulla parola, o quasi. In realtà, nelle ultime due settimane la situazione si è un po’ ingarbugliata, le carte si possono rimescolare, al punto da tornare allo scenario nebuloso di fine dicembre. E non si può addirittura escludere che l’attaccante belga, pur legatissimo al club azzurro, decida di valutare altre ipotesi senza formalizzare (magari approfondire) quanto era stato pattuito in precedenza. Un quadro che chiama in causa altri aspetti, anche quello delle multe delle scorso inverno, e che evidentemente non è stato completamente chiarito. Ora ci sono altre cose molto più importanti a cui pensare, ma il rischio concreto è che – essendo quasi a metà aprile – la situazione Mertens-Napoli possa ulteriormente complicarsi.

Foto: Twitter ufficiale Champions