Il retroscena: Mendes in Inghilterra anche per le uscite del Milan. Kessie…

Jorge Mendes è segnalato a Londra non soltanto per chiudere lo scambio Cancelo-Danilo tra Juve e Manchester City, ma anche per valutare eventuali opportunità che possano interessare il mercato in uscita del Milan. Molte strade portano ad André Silva, che era stato proposto al Wolverhampton prima dell’arrivo di Cutrone e che non riesce a sbloccare la situazione con il Monaco, a meno che non si aprano altre prospettive. Occhio, anche, alle eventuali opportunità per Franck Kessie, che il Milan lascerebbe andare per una cifra dai 30 milioni in su e che potrebbe avere mercato last minute in Premier: Wolverhampton e non solo.

Foto: Twitter ufficiale Milan