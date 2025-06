Il retroscena: McTominay blindatissimo, eppure c’è chi ci ha provato

20/06/2025 | 23:55:17

Il Napoli considera McTominay blindatissimo e non può essere una sorpresa. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate e grande protagonista nella stagione dello scudetto, sta talmente bene nel suo attuale club da non prendere minimamente in considerazione qualsiasi ipotesi lontano da Napoli. La conferma di Conte è stata la migliore notizia che potesse avere, anche perché parliamo dell’allenatore che lo ha voluto con forza. Eppure c’è chi ci ha provato, ma si è dovuto limitare a un sondaggio: stiamo parlando di Simone Inzaghi che ha cercato di capire i margini McTominay per l’Al Hilal. Nessuna chance, nulla da fare, il ricchissimo club arabo proseguirà altrove la ricerca. E non è detto, alla luce di recenti trattative, che i soldi bastino per coronare certi sogni.

Foto: McTominay Instagram