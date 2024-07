Il retroscena: McKennie, il cartellino scende. Ecco come

Weston McKennie ha buone possibilità di lasciare la Juventus entro questa sessione di mercato. Ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, mai ci sono stati margini per il rinnovo, in passato il centrocampista americano classe 1998 ha detto no a un paio di opportunità (sopratutto l’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz) e ora si troverà una soluzione che possa andar bene anche a lui. Una cosa possiamo dire: il cartellino, valutato 15 milioni più bonus un mese fa, può essere abbattuto di un altro paio di milioni. Verranno fatti ragionamenti sulle varie proposte, McKennie piace anche alla Fiorentina in attesa che ci siano dialoghi concreti tra i due club.

Foto: Instagram Juventus