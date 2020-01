Il retroscena: Mazzarri vuole Okaka (o Barrow). Ma con l’Udinese trame difficili

Il Torino farà più di qualcosa sul mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita. A Walter Mazzarri piacerebbe non poco tornare a lavorare con Stefano Okaka ma non saranno trame semplici, anzi. L’Udinese valuta l’attaccante non meno di dieci milioni, i granata vorrebbero allargare il discorso a Fofana ma anche in questo caso le valutazioni del club di Pozzo sono alte. Situazione comunque da seguire, senza dimenticare che in lista per l’attacco del Toro c’è anche Barrow per un possibile scambio con Bonifazi, senza dimenticare comunque che per il Bologna (dopo la fumata grigia della giornata) il gambiano è una priorità.

Foto: Twitter ufficiale Udinese